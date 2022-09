Welt-Erste-Hilfe-Tag 2022

Der zweite Samstag im September steht seit 2000 ganz im Zeichen des World First Aid Day (dt. Welttag der Ersten Hilfe oder auch: Internationaler Tag der Ersten Hilfe). 2022 ist dies der 10. September. Die Initiative für diesen internationalen Tag der Ersten Hilfe geht auf die International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC–dt. Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung) aus dem Jahre 2000 zurück. Der Name ist Programm. Denn jedes Jahr organisieren mehr als 100 Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften auf der ganzen Welt anlässlich des World First Aid Day zahlreiche lokale Veranstaltungen und Aktionen, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie Erste Hilfe in Alltags- und Krisensituationen Leben retten kann.

Die Internationale Föderation hat den Schwerpunkt für 2022 auf das lebenslange Lernen der Ersten Hilfe („Lifelong first aid learning“) gesetzt.

Das Bayerische Rote Kreuz wird gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendrotkreuz am Welt-Erste-Hilfe-Tag (Samstag, 10.09.2022) drei virtuelle Erste-Hilfe-Kurse in Form von interaktiven Livestreams anbieten. Die drei Kurse werden je eine von drei Zielgruppen bedienen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Kurse stellen natürlich keine klassischen Erste-Hilfe-Kurse dar. Sie sollen viel mehr bestehende Wissen auffrischen und Neues aneignen. Vor allem aber soll Sensibilität für ein überlebenswichtiges Thema geschaffen werden. In dieser Form werden es bundesweit die ersten virtuellen Erste-Hilfe-Auffrischungskurse sein.

Die Livestreams aller Kursarten können Sie hier* abrufen

